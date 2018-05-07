Дюмин ответил на вопрос о возможном назначении в правительство

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Глава Тульской области Алексей Дюмин на вопрос о возможности своего назначения в правительство РФ заявил, что ему еще 3 года предстоит проработать в должности губернатора.

В понедельник после инаугурации президента РФ правительство России ушло в отставку.

"Я губернатор Тульской области, законно избранный, и мне еще работать 3 года", — сказал Дюмин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, не планирует ли он занять одну из должностей в новом составе правительства РФ.

Задавая вопрос, корреспондент сообщил Дюмину, что после инаугурации президента Владимира Путина прежний кабинет министров распущен. "Правда? Я об этом не знал", — отшутился Дюмин.

Губернатор добавил, что возлагает большие надежды на новый кабмин. "Обновление всегда приводит к какому-то движению, к чему-то новому… Конечно, мы, как главы субъектов Российской Федерации, ждем, что придет новая кровь, новые люди, которые будут осуществлять те прорывные вещи, которые обозначил президент", — сказал Дюмин.

Экс-замминистра обороны Дюмин руководит Тульской областью со 2 февраля 2016 года, после отставки Владимира Груздева. В сентябре 2016 года Дюмин победил на выборах главы региона, набрав 84,17% голосов.