Журналисты во время трансляции церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце. 7 мая 2018

Журналисты во время трансляции церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина в пресс-центре в Большом Кремлевском дворце. 7 мая 2018

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Вступивший в должность президента Российской Федерации Владимир Путин заявил, что России предстоят исторические решения, которые определят ее судьбу на десятилетия вперед.

"Задачи, которые предстоят, назревшие решения, которые нам необходимо принять, без всякого преувеличения, исторические. Они будут определять судьбу отечества на десятилетия вперед. Перед нами напряженная работа, которая потребует участия всего российского общества, деятельного вклада каждого из нас, всех ответственных политических и гражданских сил, объединенных искренней заботой о России", — сказал Путин на церемонии инаугурации в понедельник.