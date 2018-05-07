В Кремль прибывают первые гости инаугурации

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Путин, переизбранный на новый президентский срок, сегодня вступит в должность главы государства.

Церемония инаугурации станет для него четвертой. Руководить страной Путин будет следующие шесть лет.

Российская эстрада на церемонии инаугурации pic.twitter.com/ZIT6yEJo3G — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 мая 2018 г.

По сложившейся традиции инаугурация пройдет в парадной резиденции главы государства — Большом Кремлевском дворце. Мероприятие продлится около 50 минут, его будут освещать ведущие российские телеканалы и радиостанции.

Начало церемонии намечено на полдень, первые гости уже прибывают в Кремль.

Гости инаугурации

На мероприятии в обязательном порядке присутствуют члены правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, руководители Администрации президента, судьи Конституционного суда, дипломатический корпус.

Кроме того, на церемонию приедут все сопредседатели избирательного штаба Путина, олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, режиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет, бывший мэр Москвы Юрий Лужков, супруга первого президента России Наина Ельцина.

Также на инаугурацию пригласили волонтеров и активистов, участвовавших в избирательной кампании Владимира Путина. Всего церемонию посетят более пяти тысяч человек.