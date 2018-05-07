Путин обозначил ключевую задачу правительства на ближайшие годы

Президент РФ В. Путин провел встречу с членами правительства в Кремле

Президент РФ В. Путин провел встречу с членами правительства в Кремле

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами кабмина заявил, что ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан, для этого сейчас есть хорошая база, сообщается на сайте Кремля.

"В целом наша ключевая задача на ближайшие годы – уверенное повышение реальных доходов граждан. И для этого сейчас есть хорошая база. Выросла общая устойчивость экономики, она справилась и с резким падением цен на нефть, и с попытками санкционного давления, и с колебаниями глобальной конъюнктуры", — говорится в сообщении.

Президент РФ также отметил, что действия правительства позволили преодолеть спад, обеспечить восстановление и оживление во многих секторах экономики.

Кроме этого, Путин заявил, что важным результатом он считает рост зарплат в бюджетной сфере, повышение авторитета и престижа труда учителя, врача, работников других сфер, которые определяют будущее страны.