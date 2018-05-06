Посол Берманн рассказала об отношениях России и Франции

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предварительное финансирование "Трианонского диалога" России и Франции согласовано, сообщила посол Франции в РФ Сильви Берманн.

Договоренность о создании новой площадки двустороннего взаимодействия по линии гражданских обществ — Форума "Трианонский диалог" была достигнута 29 мая 2017 года в Версале в ходе переговоров президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Форум является рамочной диалоговой площадкой для развития отношений как по линии гражданского общества, так и по линии профессиональных сообществ, вовлеченных в развитие двусторонних отношений.

В интервью газете "Коммерсант", опубликованном в воскресенье на сайте издания, она рассказала, что "предварительно финансирование на этапе запуска согласовано".

"Мы уже провели под эгидой "диалога" несколько экспертных встреч, которые пользовались большим успехом, но в отличие от "Петербургского диалога" главное для нас не встречи российских и французских экспертов, а организация более широкой дискуссии между гражданами обеих стран, в том числе из регионов, при помощи специальной цифровой платформы", — добавила посол.

Она высказалась за то, чтобы "те, кто захочет запустить какой-то совместный проект, могли его обсудить на специальном сайте".

По словам посла, "в этом году главная тема — "Город будущего", и это обширная сфера, которая может получить развитие в дискуссиях по вопросам коммуникаций, здравоохранения, урбанистики".

Говоря об отношениями между лидерами двух стран, она отметила, что они носят регулярный характер. По словам Берманн, должность президента Франции "предполагает, что он общается с лидерами всех ведущих держав. И открытость к диалогу — его принцип".

"Поэтому президент Макрон не только пригласил Владимира Путина в Версаль вскоре после своей инаугурации, но и регулярно общается с ним по телефону", — заметила она. "Иногда они даже созваниваются чаще: например, президенты говорили перед поездкой (Эмманюэля Макрона) в Вашингтон и после нее", — указала посол.

Она также отметила регулярный характер общения министерств иностранных дел и министерств обороны.