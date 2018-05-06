МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова на своей странице в фейсбуке разъяснила ситуацию с приглашением президенту Литвы Дале Грибаускайте и послу в Москве Ремигиюсу Мотузасу на церемонию инаугурации Владимира Путина.

По ее словам, "Газета.Ru", которая писала об этой ситуации, "с подачи прибалтийских СМИ всех запутала": сначала издание сообщило, что литовская сторона не получила приглашение на мероприятие, а потом — что его передали президенту страны.

После этого в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что приглашение направили "по линии департамента государственного протокола МИД в посольство Литвы" на имя посла.

"Чтобы избежать дальнейшей путаницы с получением или неполучением приглашения литовской стороной, мы прошлись по всей цепочке, подняли все документы — приглашение посольством Литвы на имя посла было получено в установленный срок", — отметила Захарова.

Инаугурация Путина состоится 7 мая на территории Кремля.