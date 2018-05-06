© РИА Новости / Алексей Дружинин Перейти в фотобанк Курский губернатор рассказал Путину, как справится с долгами бюджета Правительство РФ объявило благодарность губернатору Курской области Александру Михайлову за содействие в укреплении обороноспособности страны и государственной безопасности, соответствующее распоряжение опубликовано в воскресенье на официальном портале правовой информации.

"Объявить благодарность правительства Российской Федерации за заслуги в содействии укреплению обороноспособности страны и государственной безопасности губернатору Курской области Михайлову Александру Николаевичу", — говорится в документе.