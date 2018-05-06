Лидеры стран могут быть гостями инаугурации главы России, заявил Вилинбахов

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Президенты других стран, а также послы могут стать гостями церемонии инаугурации главы РФ, рассказал в интервью РИА Новости председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации — государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в Кремле.

"Конечно, присутствует весь дипломатический корпус, послы. А также могут быть и другие иностранные гости, в том числе президенты других стран, если они были приглашены", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.