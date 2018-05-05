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Политика

Кризис в отношениях с Россией - проблема ПАСЕ, заявил Косачев

10:2105.05.2018
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фотоПленарное заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев сообщил, что проблемы в отношениях между российской делегацией и ПАСЕ, как показали эти три с половиной года, это не проблема России.

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Косачев пригрозил ПАСЕ, что Россия не примет участие в избрании генсека

Европейская конвенция по правам человека вступила в силу для российской стороны 5 мая 1998 года.

Сейчас отношения России и Совета Европы переживают не простые времена. Конфликт Москвы и Страсбурга обострился в 2014–2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва неоднократно предлагала пути выхода из кризиса, в том числе идею закрепить недопустимость санкций против национальных делегаций. Пока ПАСЕ никак не отреагировала на это предложение. В конце июня прошлого года конфликт обострился. Москва заморозила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

ПАСЕ признала в начале весенней сессии, что из за отказа Москвы платить свой взнос, в также из-за возращения Турции в обычные плательщики в бюджете Совета образовался дефицит в 18 миллионов евро. Уходящий генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд предупредил, что, если Россия не выплатит взнос, в ее отношении уставной орган — комитет министров — может принять меры в 2019 году.

Здание ПАСЕ в Страсбурге. Архивное фото
© Фото : официальный сайт ПАСЕ
Глава ПАСЕ считает, что расследование дела о коррупции будет долгим

Комментируя в интервью РИА Новости сложившуюся ситуацию, Косачев заметил, что "проблема в отношениях между российской делегацией и ПАСЕ, как показали эти три с половиной года, это не проблема России". Он добавил, что, "от того, что Москва не участвует в деятельности ПАСЕ, здесь, в России, мало кто переживает".

"А вот для ПАСЕ это большая проблема, так как неучастие парламентариев страны-члена Совета Европы в ПАСЕ создает ранее неизведанные юридические последствия (уже имеющее место неучастие в выборах судей ЕСПЧ и Комиссара по правам человека, а в будущем — неучастие в выборах Генерального секретаря)", — добавил он.

"Сама процедура лишения права голоса и ряда других полномочий легитимных парламентских делегаций ставит под сомнение приверженность ПАСЕ принципам парламентской дипломатии",- отметил сенатор. Он обратил внимание на то, "что парламентарии могут быть по Правилам процедуры ПАСЕ подвергнуты санкциям за то, что они занимают определённую политическую позицию, выражая волю своих избирателей".

"При этом наказывается вся делегация, несмотря на то, что в ней всегда есть представители различных политических сил", — добавил он. Кроме того, "парламентарии становятся объектом санкций за ситуации, которые, возможно, в принципе не относятся к компетенции парламента", — отметил Косачев.

Дворец Европы в Страсбурге, где проходят заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Весенняя сессия ПАСЕ: коррупция в ассамблее и взносы России

"Все это моменты, которые ставят под сомнение саму законность права Ассамблеи наказывать парламентариев за определённые действия страны", — заключил Косачев.

По его словам, "российское решение по выплатам затрагивает деятельность всей организации, но оно носит вынужденный характер и принято в условиях, когда до этого изложенные выше российские обеспокоенности в Совете Европы предпочитали не слышать". "Отныне дискуссию о том, что происходит в ПАСЕ, удалось вынести за ее стены", — отметил он.

"Мы, буду говорить откровенно, осознанно пошли на то, чтобы в Комитете министров Совета Европы, в представительствах и в правительствах соответствующих стран начали воспринимать происходящее в ПАСЕ ещё и как кризис всей организации, начали бы искать выход", — заключил он.

Полностью интервью читайте в 11.00 мск на сайте www.ria.ru

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