Статс-секретарь МИД Германии обсудил в Москве двусторонние отношения

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый замглавы МИД РФ Владимир Титов провел в Москве консультации со статс-секретарем министерства иностранных дел ФРГ Андреасом Михаэлисом, сообщил в пятницу МИД РФ.

"Обстоятельно проанализировано состояние российско-германских отношений… Выражено удовлетворение ходом реализации проектов в торгово-экономической, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, на уровне регионов и муниципалитетов, а также по линии гражданских обществ двух стран", — говорится в сообщении.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по ряду практических вопросов российско-германского сотрудничества, в том числе перспективам возобновления деятельности Рабочей группы высокого уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ), реализации проектов в рамках российско-германского тематического "перекрестного" года регионально-муниципальных партнерств 2017-2018 годов, а также планам организации "культурных сезонов" и "перекрестных" годов научно-образовательных обменов 2018-2020 годов.

Из международных тем ключевое внимание было уделено сирийскому урегулированию, внутриукраинскому конфликту, иранскому ядерному досье, перспективам межкорейского диалога и другим проблемам, представляющим взаимный интерес.