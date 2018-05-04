Кандидат в премьеры встретится с фракциями ГД до рассмотрения кандидатуры

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Парламентские фракции в Госдуме проведут консультации с кандидатом в премьер-министры РФ до рассмотрения его кандидатуры на пленарном заседании, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Предварительно планируем, что 7 мая в 16.00 состоится встреча с "Единой Россией", в 18.00 – с ЛДПР, а 8 мая пройдут встречи с фракциями КПРФ и "Справедливая Россия" — в 10.00 и 12.00 соответственно. Заседание Государственной Думы в этом случае начнется в 15.00 8 мая", — цитирует Володина пресс-служба нижней палаты.