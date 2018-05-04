Орловский комитет КПРФ поддержал выдвижение Клычкова на пост губернатора

БРЯНСК, 4 мая – РИА Новости. Бюро Орловского областного комитета КПРФ поддержало кандидатуру врио губернатора Андрея Клычкова для выдвижения на выборы губернатора Орловской области, сообщает региональное отделение партии.
Отмечается, что на прошедших отчётно-выборных конференциях местных отделений коммунисты единогласно рекомендовали кандидатуру Андрея Клычкова на должность главы региона.
Выборы губернатора пройдут в Орловской области 9 сентября 2018 года.
Президент РФ Владимир Путин в октябре прошлого года назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Мосгордумы от КПРФ Андрея Клычкова. Его предшественник Вадим Потомский, назначенный заместителем полномочного представителя главы государства в Центральном федеральном округе, также был членом КПРФ.