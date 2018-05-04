"Зеленые" предложили обнулить итоги праймериз кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская экологическая партия (РЭП) "Зеленые" выступила с заявлением, в котором предлагает обнулить результаты стартовавших 16 апреля праймериз по выдвижению единого "зеленого кандидата" на выборах мэра Москвы и начать новое голосование 10 мая.
Партия отмечает, что "общественный мониторинг должна осуществлять рабочая группа, состоящая из представителей политических партий, общественных организаций и кандидатов, участвующих в голосовании, и Общественной палаты Москвы".
Также "Зеленые" считают важным, чтобы среди нескольких кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, по завершении голосования состоялись дебаты.
Список участников "зеленых праймериз" является открытым: любой желающий может предложить своего кандидата. На данный момент в голосовании участвуют 12 кандидатов, и лидером со значительным преимуществом является председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.