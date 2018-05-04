"Зеленые" предложили обнулить итоги праймериз кандидата в мэры Москвы

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российская экологическая партия (РЭП) "Зеленые" выступила с заявлением, в котором предлагает обнулить результаты стартовавших 16 апреля праймериз по выдвижению единого "зеленого кандидата" на выборах мэра Москвы и начать новое голосование 10 мая.

"Результаты, имеющиеся на сегодняшний день, должны быть обнулены, и старт нового голосования должен начаться, например, с 10 мая", — говорится в заявлении партии, имеющемся в распоряжении агентства.

Партия отмечает, что "общественный мониторинг должна осуществлять рабочая группа, состоящая из представителей политических партий, общественных организаций и кандидатов, участвующих в голосовании, и Общественной палаты Москвы".

Также "Зеленые" считают важным, чтобы среди нескольких кандидатов, набравших наибольшее количество голосов, по завершении голосования состоялись дебаты.

Для голосования за единого кандидата от экологического сообщества в интернете с 16 апреля работает сайт "Зеленый кандидат. Москва". Кроме того, партия "Альянс Зеленых" организует точки для голосования оффлайн по всем административным округам. Голосование планируют завершить 21 мая, а итоги объявить 25-26 мая на Московском экологическом форуме.

Список участников "зеленых праймериз" является открытым: любой желающий может предложить своего кандидата. На данный момент в голосовании участвуют 12 кандидатов, и лидером со значительным преимуществом является председатель партии "Альянс Зеленых" Александр Закондырин.