В Госдуму внесли проект о прекращении полномочий Силанова

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Алексея Силанова, ранее вступившего в должность главы Калининграда, внесли в пятницу в Государственную Думу, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Силанов официально вступил в должность главы Калининграда 20 апреля. Бывший мэр Калининграда Александр Ярошук, руководивший городом более 10 лет, 21 марта объявил о досрочном прекращении своих полномочий. В ноябре 2016 года в регионе были отменены прямые выборы мэра Калининграда. Теперь, согласно закону, главу города выбирают из числа претендентов, участвующих в открытом конкурсе на должность сити-менеджера, который одновременно будет и главой администрации Калининграда.

Второго апреля Силанов подал документы на участие в конкурсе в числе 10 претендентов, 16 апреля конкурсная комиссия сократила это количество до трех, из них депутаты горсовета Калининграда выбрали на своем заседании 18 апреля его кандидатуру в качестве главы Калининграда. Срок полномочий нового мэра — три года, до выборов депутатов горсовета в 2021 году.

Алексей Силанов родился 15 апреля 1961 года в поселке Краснолесье Нестеровского района Калининградской области, срочную службу проходил на Балтийском флоте. В 1988 году окончил Калининградский государственный университет по специальности "география". Кандидат педагогических наук. С 2003 по 2010 годы Силанов возглавлял комитет по образованию Калининграда, в ноябре 2010 года был назначен исполняющим обязанности замглавы администрации города по социальным вопросам. В 2012 году занимал должность заместителя председателя правительства Калининградской области, курировал социальный сектор. На выборах 18 сентября 2016 года Силанов был избран депутатом Госдумы VII созыва.