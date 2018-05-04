Политологи рассказали, какие задачи ждут новое правительство

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Новое правительство, которое будет сформировано после инаугурации президента РФ, обновится менее чем наполовину, считают политологи, в то же время кабмин будет стремится к выполнению задач, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, а также к обеспечению экономического роста и в целом прорывного развития страны.

Инаугурация президента России, после которой действующее правительство уйдет в отставку, состоится уже в грядущий понедельник, в ближайшее время ожидается назначение премьер-министра и формирование нового состава кабмина. Как ранее сообщал РИА Новости источник в парламенте, кандидатура главы нового правительства РФ будет внесена в Госдуму в тот же день, 7 мая.

Несмотря на скорое формирование нового правительства, министры не дают однозначного ответа, остаются ли они на посту. В тоже время парламентарии отмечают высокие шансы нынешнего премьер-министра РФ Дмитрия Медведева сохранить за собой кресло. Однако не так все безоблачно: есть и другие кандидаты на пост председателя кабмина, считают эксперты.

О задачах, стоящих перед Белым домом, его перспективах, а также о карьерных шансах нынешних министров рассказали опрошенные РИА Новости законодатели и эксперты.

Обновление кабмина

По мнению руководителя "Политической экспертной группы" Константина Калачева, существенных перемен в составе правительства ожидать не стоит, и кабинет министров обновится "менее чем наполовину". "В основе своей он останется прежним. И это не плохо: преемственность – это плюс. Думаю, что некоторые министры подлежат замене, но фамилии их называть не буду. Я думаю, что ключевые министры останутся на своих местах", — сказал он.

В свою очередь, президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг", политтехнолог Евгений Минченко называет четверку "крепких министров", у которых высокие шансы сохранить свои позиции — или в формате министров, или в формате вице-премьеров: это министр энергетики РФ Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин и министр финансов Антон Силуанов.

Профессор РАНХиГС, политолог Владимир Слатинов полагает, что претензии репутационного характера, есть к вице-премьеру Сергею Приходько, министру сельского хозяйства Александру Ткачеву и главе Минкультуры Владимиру Мединскому. Также эксперт сомневается, что в правительстве останется вице-премьер Виталий Мутко.

Оценка своих шансов

Некоторые министры уже высказались о том, видят ли они себя в составе нового правительства. Несмотря на скорое утверждение кандидатуры премьер-министра, члены кабмина не дают однозначного ответа и адресуют вопросы главе государства.

Так, первый вице-премьер Игорь Шувалов также не имеет однозначных амбиций и полагается на выбор Путина. "Я хочу работать там, где скажет президент", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли он попасть в новый состав кабинета министров. На просьбу уточнить, идет ли речь о правительстве, Шувалов сказал: "Я любой работе рад, которую даст президент".

Есть и те, кто был бы рад любой должности в новом составе правительства. Так, вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин отмечал, что готов занять любой пост в кабмине.

"Любая должность, которая соответствует моим профессиональным навыкам и даст возможность централизовать наших главных конструкторов — безусловно, эта должность будет востребована. Я говорю не только о себе, а обо всем том классе людей, которые служат своему отчеству и служат своему президенту и считают его лидером нашей большой страны",- отмечал Рогозин.

Он также подчеркивал, что пока не обдумывал, чем займется после ухода из правительства. "У меня пока таких планов нет", — сказал вице-премьер.

Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров также адресовал вопрос к руководству страны, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он сохранить свой пост в новом составе правительства. "Без комментариев. Это вопрос к руководству страны", — сказал журналистам министр.

Некоторые члены кабмина обращают внимание на необходимость работать. Вице-премьер РФ Виталий Мутко, говоря о том, рассчитывает ли он войти в новый состав кабмина, заявил РИА Новости, что действующему правительству и ему нет необходимости рассчитывать на что-то, нужно просто работать.

"Я думаю, что нам, действующим членам правительства и мне в частности, нет необходимости здесь рассчитывать или гадать, нужно просто работать, чтобы обеспечить стабильность. Больше ничего не нужно. Трудиться", — сказал РИА Новости Мутко в ответ на вопрос, рассчитывает ли он войти в новый состав кабмина. По его словам, президент дальше сам определится насчет структуры и состава правительства: "Это уже его выбор". "Мы — люди, которые должны сейчас завершить работу, чтобы было стабильно, спокойно", — отметил вице-премьер.

Задачи и перспективы



Один из важных вопросов, касающихся деятельности следующего правительства — это задачи, стоящие перед кабмином. Политолог, член Экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин считает, что главной задачей следующего правительства является реализация предвыборной программы президента Путина, с которой он победил на президентских выборах. "Вполне вероятно, что и в структурном, то есть функциональном отношении, и в кадровом отношении правительство будет форматироваться под решение этой главной задачи, а это задача не краткосрочная, а среднесрочная", — сказал РИА Новости Зудин.

В свою очередь, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что для реализации задач, которые поставил Путин в послании, необходим определенный инструментарий, задача кабмина их создать. "Задача кабмина – создать инструментарий под эти задачи. Какие это задачи – это темпы роста выше среднемировых – и не когда-нибудь, а уже сейчас; это пространственное развитие, освоение территорий, увеличений инвестиций в инфраструктуру в частности; это развитие на основе прорывных технологических решений; и это борьба с бедностью", — сказал Ремизов РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") считает, что первый и главный вызов — это обеспечение экономического роста, что обозначил Путин в послании Федеральному собранию 1 марта. По его мнению, нынешний кабмин в последние пять лет "провалил эту задачу". Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявлял, что нынешнее правительство выполнило задачи, поставленные президентом.

"Экономика страны болтается около нуля. По сути в стране стагнация, правительство пытается списать это на санкции. Но дело не в санкциях, а в той политике, которую проводит правительство. Поэтому мы ждем коренного изменения экономической политики, ее нацеленность на экономический рост, а не на таргетирование инфляции, структурные реформы и прочие словесные эскапады. Цели должны быть реальны", — сказал Емельянов РИА Новости.

Как полагает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Вячеслав Тимченко, новое правительство сосредоточится на реализации задач, направленных на обеспечение прорывного развития страны. "Считаю, что указанные президентом задачи, касающиеся, в первую очередь, прорывного развития страны, и будут являться основными векторами работы нового кабмина", — рассказал РИА Новости Тимченко.