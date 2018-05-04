РФ и Аргентина начали работу над межправсоглашением по борьбе с терроризмом

ВАШИНГТОН, 4 мая – РИА Новости. Россия и Аргентина начинают работу над межправсоглашением в сфере борьбы с терроризмом, заявил в четверг журналистам замдиректора департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

"Есть общее понимание о том, что такой проект двустороннего межправсоглашения в области борьбы с терроризмом будет подготовлен", — сказал он на полях 18-й сессии Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом.

По словам дипломата, проект будет подготовлен в ближайшее время, потом его передадут аргентинской стороне.

"Если аргентинская сторона будет так же оперативно и эффективно работать, то возможность для подписания такого документа могла бы представиться в ходе предстоящего визита президента России в Аргентину в конце ноября – начале декабря для участия в саммите "двадцатки". Но искусственно форсировать такую работу нельзя", — отметил Феоктистов.

Он назвал это большим прорывом и объяснил согласие аргентинцев начать работу надо соглашением тем, что в Буэнос-Айресе начинают понимать важность борьбы с терроризмом.