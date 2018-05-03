ЦИК согласовал разукрупнение избирательных участков в девяти регионах

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российский Центризбирком согласовал разукрупнение некоторых избирательных участков еще в девяти регионах страны, соответствующие постановления приняты в ходе заседания ЦИК в четверг.

В частности, решения касаются ряда участков в Башкортостане, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии – Алании, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском крае, Архангельской, Липецкой и Пензенской областях.

Избирательные комиссии этих регионов обратились в Центризбирком с соответствующими просьбами об увеличении количества участков.

На практике в некоторых из этих регионов общее число участков в результате увеличится, а в других оно может и не измениться, ввиду проходящей реорганизации других участков.

В прошлом году в избирательное законодательство были внесены поправки, устанавливающие, в частности, возможность пересмотра перечня и границ избирательных участков, в том числе, путем их разукрупнения, то есть уменьшения максимальной численности избирателей на участках с 3 тысяч до 1,5 тысячи человек.

Перед выборами президента России такое разукрупнение успела провести только Московская область, в результате число участков в регионе увеличилось.

Член ЦИК РФ Евгений Шевченко уточнил, что на данный момент Центризбирком дал согласие на разукрупнение некоторых участков в десяти регионах — на минувшем заседании ЦИК согласовал разукрупнение в Ивановской области.

"Девять сегодня и Ивановская область была 18 апреля. Процесс объективный, в основном он связан с тем, что вводятся новые микрорайоны", — сказал он журналистам после заседания, отметив, что в каждом из случаев речь идет об увеличении числа участков на единицы, массового процесса нет.

Шевченко добавил, что на сегодняшний день в ЦИК больше нет документов от регионов с запросами на разукрупнение участков. Он уточнил, что такие решения могут приниматься вне выборного периода, в исключительных случаях — за 70 дней до дня голосования.