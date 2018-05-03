МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Переход руководителя аппарата ЦИК РФ Сергея Даниленко на работу в Севастопольскую городскую избирательную комиссию — не почетная ссылка, а важная миссия, в будущем его будут рекомендовать на пост главы избирательного органа города, сообщила на заседании Центризбиркома председатель ведомства Элла Памфилова.

На заседании ЦИК в четверг ведомство рекомендовало назначить Даниленко членом избиркома города с правом решающего голоса.

"Это никакая ни почетная ссылка, это очень важная миссия….Это очень важная, почетная миссия, требующая невероятных ежедневных усилий, умения находить компромиссы между разными группами людей, учить, обучать, организовывать, но делать это тактично максимально", — сказала Памфилова, отметив, что при обсуждении кандидатуры в ЦИК было сложно придумать лучшую кандидатуру.

По ее словам, у Даниленко имеется огромный опыт работы в избирательной системе. "С одной стороны, мы с сожалением с вами расстаемся, но с другой стороны, я считаю, радостью, что в Севастополе будет председатель, который сможет вывести работу всей избирательной системы города на новый уровень, который достоин этого замечательного города", — отметила Памфилова, добавив, что в будущем ЦИК будет рекомендовать Даниленко на пост председателя Севастопольской городской избирательной комиссии.

Ранее глава горизбиркома Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отставка стала "единственно верным решением" в сложившейся ситуации.

На одном из заседаний ЦИК ранее Памфилова сообщила, что у ведомства есть целый ряд претензий к председателю избиркома Севастополя, ЦИК высказывал намерение проверить деятельность руководства городской комиссии.