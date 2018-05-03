Глава МИД Ливии прибыл в Москву для обсуждения борьбы с терроризмом

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава МИД Ливии Мохамед Сиалла находится в четверг с визитом в Москве, обсуждает вопросы сотрудничества с РФ в сфере борьбы с терроризмом, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Третьего мая начался визит министра иностранных дел Ливии в Россию. Планируются встречи со спецпредставителем президента по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаилом Богдановым, руководством контактной группы по внутриливийскому урегулированию, представителями профильных ведомств, российского бизнеса", — сообщил он.

По словам Деньгова, "в рамках визита стороны обменяются мнением о ходе процесса внутриливийского урегулирования". "Планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Кроме того, планируются встречи с руководством российских корпораций для обсуждения перспектив возобновления сотрудничества в энергетической сфере, сфере строительства", — отметил он.