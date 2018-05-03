МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российский Центризбирком после отставки главы севастопольского горизбиркома Александра Петухова рекомендовал назначить в состав этой комиссии руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко, соответствующее постановление принято на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг.
Принятый документ будет направлен губернатору Севастополя.
"Не каждый член ЦИК может такой биографией похвалиться, в том числе и по работе в избирательной системе. Сергей Андреевич был и председателем Краснодарской краевой комиссии, и членом Центральной избирательной комиссии, руководителем аппарата на сегодняшний день является. Я уверен, что люди такого жизненного опыта, такого профессионального понимания решения проблем крайне востребованы в избирательной системе", — сказал на заседании комиссии замглавы ЦИК России Николай Булаев.
По его словам, Даниленко с пониманием отнесся к просьбе Памфиловой о рекомендации его кандидатуры в избирком Севастополя. "У нас формируется список первый людей, которых ЦИК будет поощрять нашей медалью за содействие в организации выборов. Учитывая весь ваш послужной список,… вы точно всегда содействовали выборам на всех этапах. Поэтому, я думаю, включение вас в первый список было бы правильным и заслуженным и не будет выглядеть так, как похлопывание по плечу. Это заслуженная награда", — добавил Булаев.
На одном из заседаний ЦИК ранее Памфилова сообщила, что у ведомства есть целый ряд претензий к председателю избиркома Севастополя, ЦИК высказывал намерение проверить деятельность руководства городской комиссии.
По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ЦИК обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.