МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Российский Центризбирком после отставки главы севастопольского горизбиркома Александра Петухова рекомендовал назначить в состав этой комиссии руководителя аппарата ЦИК Сергея Даниленко, соответствующее постановление принято на заседании Центральной избирательной комиссии в четверг.

"Предложить губернатору города Севастополя назначить членом Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Даниленко Сергея Андреевича, 1960 года рождения, образование высшее, руководителя аппарата Центральной избирательной комиссии Российской Федерации", — говорится в постановлении ЦИК.

Принятый документ будет направлен губернатору Севастополя.

"Не каждый член ЦИК может такой биографией похвалиться, в том числе и по работе в избирательной системе. Сергей Андреевич был и председателем Краснодарской краевой комиссии, и членом Центральной избирательной комиссии, руководителем аппарата на сегодняшний день является. Я уверен, что люди такого жизненного опыта, такого профессионального понимания решения проблем крайне востребованы в избирательной системе", — сказал на заседании комиссии замглавы ЦИК России Николай Булаев.

По его словам, Даниленко с пониманием отнесся к просьбе Памфиловой о рекомендации его кандидатуры в избирком Севастополя. "У нас формируется список первый людей, которых ЦИК будет поощрять нашей медалью за содействие в организации выборов. Учитывая весь ваш послужной список,… вы точно всегда содействовали выборам на всех этапах. Поэтому, я думаю, включение вас в первый список было бы правильным и заслуженным и не будет выглядеть так, как похлопывание по плечу. Это заслуженная награда", — добавил Булаев.

Ранее глава горизбиркома Петухов подал заявление об отставке и был досрочно освобожден от исполнения обязанностей. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что отставка стала "единственно верным решением" в сложившейся ситуации.

На одном из заседаний ЦИК ранее Памфилова сообщила, что у ведомства есть целый ряд претензий к председателю избиркома Севастополя, ЦИК высказывал намерение проверить деятельность руководства городской комиссии.

По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, ЦИК обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.