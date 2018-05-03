Медведев освободил Слепнева от должности замглавы аппарата правительства

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил Андрея Слепнева от должности заместителя руководителя аппарата правительства, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Слепнева Андрея Александровича от должности заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации — директора по проектной деятельности правительства Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", — говорится в документе.

В апреле Медведев заявил, что Слепнев может возглавить Российский экспортный центр (РЭЦ).