К инаугурации Путина в Кремле подготовили президентский знак

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президентский знак, который является символом власти в РФ, подготовлен к инаугурации Владимира Путина, на оборотную сторону одного из звеньев нанесено имя избранного президента и год вступления в должность, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра "Русские ремесла" Игорь Беляев.
Как рассказал Беляев, автором эскиза Знака, который был изготовлен для первого президента России Бориса Ельцина, является народный художник России Евгений Ильич Ухналев.
"Наши мастера немного доработали эскиз, и после утверждения рисунков управление президента РФ по государственным наградам доверило изготовление Знака президента. Когда уже мы его воплотили в июле 1996 году, и первый президент увидел готовый знак, то остался очень доволен нашей работой", — отметил директор центра.
17 звеньев президентской цепи — знак высшей государственной власти готов к церемонии инаугурации 7 мая pic.twitter.com/IFT59xbGI6— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 мая 2018 г.
Центральная фигура Знака — большой крест ордена "За заслуги перед Отечеством".
Он добавил, что поскольку Знак сделан из золота высшей пробы, то он не требует какого-то специального ухода во время его хранения. "Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность", — отметил Беляев.
По его словам, имя нового президента на оборотной стороне оформляется по единому стандарту и без изменения шрифта. "К нам президентский знак был доставлен в середине апреля, работа с ним заняла неделю. Знак президента РФ участвует только в инаугурации", — рассказал Беляев.
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