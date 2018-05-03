К инаугурации Путина в Кремле подготовили президентский знак

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Президентский знак, который является символом власти в РФ, подготовлен к инаугурации Владимира Путина, на оборотную сторону одного из звеньев нанесено имя избранного президента и год вступления в должность, рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор центра "Русские ремесла" Игорь Беляев.

Церемония инаугурации состоится 7 мая в Кремле. ФГУП "Русские ремесла" находится в ведении управления делами президента РФ. Именно там изготавливают государственные и ведомственные награды.

Как рассказал Беляев, автором эскиза Знака, который был изготовлен для первого президента России Бориса Ельцина, является народный художник России Евгений Ильич Ухналев.

"Наши мастера немного доработали эскиз, и после утверждения рисунков управление президента РФ по государственным наградам доверило изготовление Знака президента. Когда уже мы его воплотили в июле 1996 году, и первый президент увидел готовый знак, то остался очень доволен нашей работой", — отметил директор центра.

17 звеньев президентской цепи — знак высшей государственной власти готов к церемонии инаугурации 7 мая pic.twitter.com/IFT59xbGI6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 мая 2018 г.

Центральная фигура Знака — большой крест ордена "За заслуги перед Отечеством".

"Вот этот большой крест в поперечине имеет длину 6 сантиметров и выполнен из чистого золота самой высокой пробы. На изготовление этого знака использовано золото, так называемые три девятки, 999-й пробы. Здесь же имеется так называемая стандартная орденская цепь, состоящая из 17 звеньев. Девять звеньев — это изображение государственного герба, и восемь медальонов с девизом ордена ("Польза, честь, слава"). Также было принято решение, что на обратной стороне медальона после инаугурации выбивается фамилия, имя, отчество президента РФ, дата его вступления в должность и дата инаугурации", — сказал гендиректор "Русских ремесел".

Он добавил, что поскольку Знак сделан из золота высшей пробы, то он не требует какого-то специального ухода во время его хранения. "Каждый раз, когда президентский знак возвращается к нам, наши специалисты чистят его и добавляют новую накладку с фамилией, именем и отчеством вновь избранного президента и годом его вступления в должность", — отметил Беляев.

По его словам, имя нового президента на оборотной стороне оформляется по единому стандарту и без изменения шрифта. "К нам президентский знак был доставлен в середине апреля, работа с ним заняла неделю. Знак президента РФ участвует только в инаугурации", — рассказал Беляев.

Полный текст интервью с Игорем Беляевым читайте на сайте Ria.ru >>