МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия не одинока в своей роли гаранта глобальной стабильности, особо можно отметить важную роль российско-китайского всестороннего взаимодействия, считает глава МИД РФ Сергей Лавров."Панорама".
Взаимодействие с Китаем он назвал "образцом для отношений держав в XXI веке".
"Тесно сотрудничаем с союзниками и единомышленниками — как по двусторонней линии, так и в рамках различных многосторонних форматов, таких, например, как ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС", — отметил глава МИД РФ.