Отношения России с Китаем - образец для держав XXI века, заявил Лавров

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Россия не одинока в своей роли гаранта глобальной стабильности, особо можно отметить важную роль российско-китайского всестороннего взаимодействия, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Как ответственное государство и постоянный член Совета Безопасности ООН выступаем гарантом глобальной стабильности… С удовлетворением констатирую, что мы не одиноки в своих усилиях. В частности, хотел бы особо отметить важную роль российско-китайского всестороннего взаимодействия", — заявил Лавров в интервью итальянскому журналу "Панорама"

Взаимодействие с Китаем он назвал "образцом для отношений держав в XXI веке".

"Тесно сотрудничаем с союзниками и единомышленниками — как по двусторонней линии, так и в рамках различных многосторонних форматов, таких, например, как ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС, ШОС", — отметил глава МИД РФ.