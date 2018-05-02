В Совфеде прокомментировали заявление об операции миротворцев в Донбассе

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Введение миротворческих сил в Донбасс может быть только на линии разграничения конфликта. Об этом в разговоре с RT сказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Так сенатор прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака о том, что США, Франция и Германия готовы финансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе.

"Похоже, они собираются решать проблему в Донбассе исключительно военным путем. Введение миротворческих сил, по мнению России, может быть только на линии разграничения конфликта. Все остальные вопросы, и даже этот, могут осуществляться только с согласия ДНР и ЛНР", — подчеркнул он.

Цеков напомнил, что одна из "миротворческих" стран, США, поставляет Киеву комплексы Javelin, что вряд ли поспособствует решению конфликта в регионе.

"Это условно называется оружием сдерживания, на самом деле это оружие наступления. Похоже, они собираются решать проблему в Донбассе исключительно военным путем", — добавил сенатор.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак сообщил, что США, Франция и Германия готовы профинансировать миротворческую миссию ООН в Донбассе. По его словам, теперь нужно найти войска и вооружение.

В начале недели стало известно, что американские противотанковые ракетные комплексы Javelin уже доставлены на Украину. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что практическая подготовка расчетов Javelin в Вооруженных силах страны начнется 2 мая.