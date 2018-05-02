В Госдуме прокомментировали варианты Киева по решению конфликта в Донбассе

Украинские артиллеристы во время учений на стрельбище

Украинские артиллеристы во время учений на стрельбище

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Конфликт в Донбассе должен решаться мирным путем, заявил RT замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он прокомментировал заявление украинского замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака, который назвал три возможных способа решения конфликта на юго-востоке страны.

"Я думаю, что действия должны быть очень взвешенными и размеренными. То, что должно решаться мирным путём, — несомненно. Самое главное, чтобы не лилась кровь и чтобы люди могли мирно жить", — отметил Чепа.

Накануне Грымчак рассказал о трёх сценариях решения конфликта в Донбассе, один из которых предусматривает введение миротворческих сил. По его словам, США, Франция и Германия согласились спонсировать такую операцию.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о завершении "антитеррористической операции" (АТО) в Донбассе и о начале "операции объединенных сил" (ООС). Смена режимов, по мнению Киева, обусловлена тем, что предыдущий формат себя исчерпал.