В МВД назвали число участников, пришедших на первомайские митинги партий

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Около 6,5 тысячи человек пришли на шествие и митинги, организованные партиями ЛДПР и КПРФ в Москве, сообщается на сайте столичного ГУМВД России.

"В центре Москвы началось шествие, организованное КПРФ, которое завершится митингом на Театральной площади. В публичном мероприятии принимают участие 3,5 тысячи человек", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, митинг ЛДПР на Пушкинской площади собрал 3 тысячи человек.

Сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольной народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан, добавляется в сообщении.

Во многих странах 1 мая отмечается День труда. Его история началась в 1886 году, когда американские рабочие организовали в этот день забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до восьми. Спустя три года на Парижском конгрессе трудящихся 1 мая было утверждено Всемирным днем солидарности трудящихся.