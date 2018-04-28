Россия координирует подходы по Ближнему Востоку с Эр-Риядом, заявил МИД

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял посла Королевства Саудовская Аравия в Москве Раида Кримли, сообщил МИД РФ. Стороны обсудили ключевые аспекты складывающейся ситуации в ближневосточном регионе в контексте координации подходов Москвы и Эр-Рияда.

"В ходе доверительной беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-саудовских отношений, а также ключевые аспекты складывающейся ситуации в ближневосточном регионе в контексте координации подходов Москвы и Эр-Рияда, в том числе на площадке ООН и других международных организаций", — сообщил МИД.