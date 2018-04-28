Медведев рассказал, чему его научила работа на посту премьера

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев признался, что работа в правительстве научила его запоминать большие объемы информации.

"Это интересная, большая работа, интересная задача, так что, если вы будете работать в правительстве когда-нибудь, вы все эти цифры тоже будете знать назубок", — сказал он в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилёву на телеканале "Россия 1", отвечая на вопрос о том, как ему удается запоминать большие объемы данных и информации.