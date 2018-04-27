МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Министр РФ по делам Открытого правительства Михаил Абызов убежден, что в новом правительстве идеология открытого госуправления будет востребована.

"Форму работы системы Открытого правительства будут определять президент и председатель правительства после инаугурации и назначения председателя. Сама идеология открытого госуправления в будущем правительстве — я в этом абсолютно убежден — будет востребована. Вопрос формы, вопрос должностей, кто будет этим заниматься, персоналий — это вопрос, который будет определяться президентом и председателем правительства", — сказал Абызов в пятницу журналистам.