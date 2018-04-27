Собянин подписал закон о продлении времени голосования на выборах в Москве

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, согласно которому время голосования на выборах в столице продляется на два часа.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра.

Согласно документу, на выборах мэра Москвы, депутатов Мосгордумы и органов местного самоуправления избирательные участки будут работать на два часа дольше — до 22.00.

Кроме этого, данным законом Общественную палату Москвы наделили правом назначать наблюдателей в избирательные комиссии на выборах.

Закон также предусматривает уменьшение числа подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на должность мэра Москвы, с 1% до 0,5%.

Ранее данные поправки поддержала Мосгордума.