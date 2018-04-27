Володин рассказал, как ускорить реализацию послания Путина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал повысить эффективность работы по подготовке законопроектов по реализации послания президента парламенту на федеральном уровне с кабинетом министров при одновременном взаимодействии с региональными Законодательными собраниями.

"Сложившаяся практика заключается в том, что послание президента страны, хотя и адресуется Федеральному собранию, но больше воспринимается как поручения, в первую очередь, исполнительной власти. А депутаты будут потом ждать, пока правительство подготовит законопроекты. Внесет их в Государственную Думу. Только после этого начнется их обсуждение", — сказал Володин на встрече Совета законодателей РФ с президентом Владимиром Путиным.

Думский спикер подчеркнул, что даже после принятия необходимых законов, как правило, еще год разрабатываются и принимаются подзаконные акты, а затем начинают принимать региональные законы и другие решения на уровне субъектов Федерации.

"На наш взгляд, это снижает эффективность работы по реализации задач послания президента. У нас такого запаса времени нет, чтобы подобным образом строить работу. В этой связи, считаем — необходима более эффективная работа как при подготовке законопроектов по реализации послания президента на федеральном уровне с правительством, так и одновременного взаимодействия с региональными Законодательными собраниями", — подчеркнул парламентарий.

По его словам, это, во-первых, повысит качество решений, во-вторых, — ускорит их принятие, в-третьих, позволит уже на ранних стадиях работы выходить на подготовку законопроектов регионального уровня.

"В конечном счете, такой подход создаст системную основу для эффективной реализации всех задач послания президента", — заключил Володин.