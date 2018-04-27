Глава Хакасии намерен участвовать в выборах за пост руководителя республики

КРАСНОЯРСК, 27 апр— РИА Новости. Руководитель Хакасии Виктор Зимин заявил о своем решении принять участие в выборах главы региона в сентябре 2018 года, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Спирин.

"Виктор Михайлович будет участвовать в выборах (главы республики — ред.). Он объявил об этом на встрече с членами правительства и руководителями муниципальных образований", — сказал Спирин.

Зимин возглавляет регион с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

Согласно действующему законодательству, выборы глав регионов в 2018 году должны состояться в единый день голосования 9 сентября.