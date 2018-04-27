С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Решение задач, поставленных в послании Федеральному Собранию, является исторической необходимостью, поскольку это вопрос будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.

"В ближайшие годы нам предстоит большая ответственная работа. Ее направления были обозначены в Послании. Подчеркну еще раз, решение поставленных задач — это историческая необходимость. Я хочу обозначить именно это слово, подчеркнуть, поскольку это важно — обеспечение прорывов практически во всех сферах нашей жизни — это вопрос будущего нашей страны. Знаю, что вы не только предметно проанализировали этот документ, но уже и подготовили план по его реализации", — сказал Путин.

Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие президент назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.