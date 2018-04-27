С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Решение задач, поставленных в послании Федеральному Собранию, является исторической необходимостью, поскольку это вопрос будущего страны, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей.
Оглашая послание Федеральному Собранию 1 марта, Путин в качестве приоритетов выделил улучшение жилищных условий россиян, увеличение размера пенсий и их индексацию, адресную социальную помощь нуждающимся, развитие учреждений дошкольного образования в РФ и другие направления социальной политики. Одной из ключевых задач на предстоящее десятилетие президент назвал обеспечение роста реальных доходов граждан и снижение уровня бедности за шесть лет как минимум вдвое.