Законы должны отвечать стратегическим задачам государства, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Инициативы законодателей должны отвечать стратегическим задачам государства, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете законодателей РФ.

Глава государства отметил важность обеспечения обратной связи с избирателями. "Конечно, вы все этим занимаетесь, но хотел бы особо отметить: для парламентских институтов, и федеральных, и региональных, представительная функция не менее важна, чем законодательная. Поэтому надо как можно больше общаться с людьми, встречаться с ними регулярно… Только в таком открытом, честном общении и могут рождаться действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие реальным чаяниям общества и стратегическим задачам развития нашего государства", — сказал Путин.