Современное и гибкое законодательство нужно во всех областях, заявил Путин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр — РИА Новости. Современное и гибкое законодательство необходимо во всех областях, разнобоя в подходах допускать нельзя, заявил президент России Владимир Путин.

"Сегодня требуется гибкое, современное законодательство, нацеленное на развитие высоких технологий во всех областях. А это значит расширение пространства свободы для предпринимательства, научного, творческого поиска, новаторства, без этого ничего не получится. Поэтому нельзя допустить разнобоя в подходах, в понимании общей работы", — сказал он на Совете законодателей РФ.

Президент отметил, что нужно создать "единую стройную правовую систему", где региональные и местные правовые акты "органично встроены в общую концепцию, не размывают, а разумно дополняют и развивают федеральное регулирование".