С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации и Госдуму за совместную работу.
"Большое вам спасибо за общую, совместную работу. Благодарю вас", — ответил Путин.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.