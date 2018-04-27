Медведев: за 25 лет удалось сформировать эффективную законодательную власть

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских парламентариев с профессиональным праздником, который отмечается 27 апреля, и подчеркнул, что за 25 лет существования Конституции им удалось сформировать эффективную законодательную власть на всех уровнях, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"За эти годы удалось сформировать эффективную законодательную власть на всех уровнях. Совет Федерации и Государственная Дума, законодательные собрания регионов, сельские и городские советы ежедневно участвуют в решении самых разных вопросов — от строительства жилья и школ до запуска новых производств и международных проектов", — написал он.

Глава правительства РФ отметил, что работа государственных деятелей затрагивает интересы миллионов людей и влияет на жизнь страны, которая благодаря слаженной работе всех ветвей власти научилась развиваться и двигаться вперед, несмотря ни на какие вызовы. Медведев подчеркнул, что силу и уверенность дают и традиции российской демократии.

"На Новгородском и Псковском вече, земских соборах, народных сходах люди обсуждали насущные проблемы, строили планы на будущее, а ровно 112 лет назад в России заработала Государственная Дума — первый в нашей стране профессиональный институт демократии", — добавил премьер.

Медведев подчеркнул, что высшая цель работы народных избранников — защита прав и свобод россиян. В завершение он выразил уверенность в том, что парламентарии и дальше будут эффективно справляться со своей ответственной задачей, и пожелал им успешного завершения весенней сессии.