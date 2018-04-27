Медведев: Россия будет наполнять партнерство с Японией новым содержанием

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Москва будет способствовать наполнению партнерства с Токио новым содержанием, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в приветствии участникам форума "Россия-Япония: Точки соприкосновения".

Приветствие зачитал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

"Убежден, что форум придаст серьезный дополнительный импульс российско-японскому партнерству. Будем способствовать наполнению его новым содержанием", — говорится в послании Медведева.

По мнению премьер-министра, сегодня есть хорошие перспективы для углубления взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической областях, а также культурной и образовательной сферах и активизации молодежных и туристических обменов.

"Необходимо в полной мере раскрыть этот потенциал, воплотив его в совместные идеи и начинания", — отметил Медведев в приветствии.