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Политика

Кадровая политика президента станет жестче, заявили эксперты

10:1427.04.2018
(обновлено: 11:35 27.04.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ближайшее шестилетие станет для Владимира Путина самым сложным его президентским сроком и, вероятно, крайним на этом посту — ему предстоит делать экономическую модернизацию в условиях недружественного внешнего окружения и готовить страну к трансферу власти, воспитав новый слой управленцев, считают опрошенные РИА Новости политологи.

Но ждать каких-то сюрпризов в поведении российского лидера, по их мнению, не стоит: в целом "это будет тот же Путин", хотя уже произошедшие в последние годы изменения в его стиле управления получат развитие в новом сроке, полагают эксперты. В большей степени это коснется кадровой политики — в этой части президент может стать более жестким, считают они.

Четвертый срок начинается фактически в условиях холодной войны с Западом, но если некоторые внешнеполитические проблемы могут быть заморожены, то внутри страны именно сейчас, на этом фоне, придется проводить непопулярные социальные реформы, предполагают аналитики. Причем, указывают они, для власти было бы желательно реализовать их до 2021 года, то есть до начала нового федерального избирательного цикла.

Самый сложный срок

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Новый срок Путина: российские депутаты рассказали об ожиданиях
Эксперты сходятся во мнении, предрекая Путину самый сложный срок за историю его президентства.

"Конечно, это самый сложный срок для Владимира Путина — по той простой причине, что он, скорее всего, крайний, и придется готовить страну к трансферу власти от Владимира Путина кому-то другому", — сказал гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

При этом уже очевидно, что ближайшие годы для России будут проходить фактически в условиях новой холодной войны и очень жесткого международного давления, отметил политтехнолог Евгений Минченко.

"Поэтому, я думаю, каких-то сюрпризов нам от Путина ждать не имеет смысла, это будет, в общем-то, тот же Путин. Другое дело, что, скорее всего, это будет самый сложный президентский срок Владимира Путина", — считает эксперт.

Сложность ситуации, по его словам, предопределена двумя факторами: "жесткое внешнее давление плюс очевидный кризис существующей на сегодня экономической модели". "То есть придется делать экономическую модернизацию в условиях недружественного окружения", — уточнил Минченко.

Жесткость в кадровых вопросах

ОНФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Доверенные лица Путина могут войти в руководящие органы ОНФ
На третьем сроке президент проявлял большую активность, отметил вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его мнению, нет предпосылок к тому, что в грядущий период работы это как-то изменится.

Президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов предполагает, что изменения в управленческом и политическом стиле Путина, которые он демонстрировал последние несколько лет, сейчас просто получат продолжение.

"Я имею в виду более требовательный стиль в кадровой политике, больше ответственности за результаты, больше ротации горизонтальной и вертикальной на основных позициях", — уточнил эксперт.

По его мнению, "стиль президента будет более жестким в части кадровой политики", что можно связывать как с серьезностью геополитической ситуации, в которой оказалась страна, так и с изменением философии самого президента.

"Но поскольку ситуация действительно серьезная, она требует мобилизации элиты. Можно обсуждать, насколько сильно и глубоко мобилизация должна затрагивать общество, но у меня нет никаких сомнений, что будет мобилизация элиты — без этого просто невозможно обеспечить жизнеспособность страны в существующих условиях. А мобилизация элиты требует более жесткого управленческого стиля", — добавил эксперт.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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Подрастающие управленцы

Президент РФ В. Путин встретился с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин объявил о втором наборе в программу повышения квалификации РАНХиГС
Одной из задач президента на новом сроке, по мнению Минченко, станет подготовка новых кадров. "Думаю, что Путин будет пытаться воспитать вот этот новый слой управленцев, которые будут постепенно брать в руки рычаги управления. Собственно, это тестирование уже началось в период массовой замены глав регионов", — добавил он.

Макаркин отметил, что преждевременно строить догадки о возможном преемнике; эксперт затруднился сказать, может ли его поиск начаться сразу с началом нового президентского срока, предложив дождаться хотя бы формирования нового кабинета министров.

"Посмотрим на новый состав правительства, например. Если там появится кто-то из возможных кандидатов в преемники, значит, поиск начался… Причем не факт, что в правительстве появится потенциальный преемник. Но в качестве одного из вариантов это возможно", — уточнил политолог.

Ремизов считает важным, "чтобы преемником Путина выступила не отдельно взятая личность, а система институтов, чтобы в России была выстроена более распределенная и при этом устойчивая модель власти". Это, по его словам, потребует принятия определенных решений не на завершающем этапе этого срока, а сразу же, на старте.

"Это требует и перезагрузки партийной системы, и выстраивания системы стратегического планирования, каких-то реформ административного аппарата и так далее. Поэтому я бы рассматривал вопрос преемника не в чисто персональном контексте, а в контексте каких-то системных решений и подходов. Это повестка для всего срока Путина, а не для последних лет его срока", — пояснил собеседник агентства.

Неожиданности могут быть, но многие риски уже видны

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин обсудит с председателями Совфеда и Госдумы реализацию послания
По словам Макаркина, в нынешнем сроке перед Путиным будет стоять сразу несколько ключевых проблем: социальная сфера, развитие экономики, причем в условиях санкций и холодной войны, и, собственно, внешнеполитические вызовы.

Сложность ситуации во внешней политике иллюстрирует то, что не так давно российские эксперты и интернет-пользователи всерьез обсуждали вопрос, будет ли третья мировая война, упомянул он. И хотя это рассматривалось как маргинальный сценарий, но красноречив сам факт того, что это стали обсуждать — пожалуй, впервые за историю современной России, пояснил эксперт.

Сложной для России остается и внешнеполитическая ситуация в целом, и конкретные ее аспекты, например, в вопросах Сирии и Украины. "Масса вопросов, которые тоже придется как-то решать на четвертом сроке. Причем, решать — это не обязательно означает решить эту проблему, то есть добиться какого-то стабильного большого результата; решить можно и путем, например, замораживания конфликта, это тоже некое решение", — добавил Макаркин, напомнив о приднестровском сценарии.

Политолог отметил, что еще в начале третьего президентского срока Путина отношения с Западом уже были достаточно сложными, но целый ряд проблем тогда еще не просматривались, например, в таком формате не просматривалась проблема холодной войны. "Сейчас, конечно, тоже могут быть неожиданности, но многие проблемы, риски, как представляется, видны уже сейчас", — добавил он.

При этом внешнеполитические вопросы так или иначе затрагивают и экономику. Например, "холодная война" подразумевает необходимость отвлечения значительного количества средств на оборонные расходы, уточнил эксперт, сейчас их пытаются уменьшить, но они все равно велики.

Говоря об экономических вопросах на фоне внешнеполитических проблем, Макаркин обратил внимание на "перманентное возникновение новой экономической ситуации, связанной с факторами, которые невозможно либо очень трудно заранее просчитать". Трудно было просчитать, например, кто из российских бизнесменов окажется под санкциями и каков будет характер этих санкций, отметил собеседник агентства.

Рейтинг Владимира Путина в 2012-2017 годах
© РИА Новости, Инфографика
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Рейтинг президента России в 2012-2017 годах

Формула четвертого срока

МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты Кинжал
© Министерство обороны РФ
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Путин заявил, что России нужен технологический прорыв‍
Именно экономические вопросы, по словам Макаркина, становятся второй большой проблемой грядущего срока. К ней примыкает и тема стимулирования роста — предстоит определить, делать ли это либеральными методами или усилением госрегулирования, проводить или не проводить активную промышленную политику, уточнил политолог.

Мухин полагает, что президент на новом сроке, скорее всего, будет пытаться оказывать большее влияние на экономическую политику в стране. Нынешнее правительство в целом справилось и с майскими указами, и с трудным форматом работы в санкционном режиме, подтвердил он, "тем не менее, практика показывает, что контроль со стороны президента действует стимулирующе".

"Поэтому, скорее всего, неофициальное влияние на новый кабинет министров со стороны президента будет усилено. Это накладывает на президента дополнительную ответственность перед избирателями, что, соответственно, может отразиться на его политических рейтингах", — добавил гендиректор Центра политической информации.

Ремизов напомнил, что Путиным уже было продекларировано преимущественное внимание в экономико-технологической сфере. Можно надеяться, что эти важные приоритеты получат реализацию в ходе следующих шести лет, добавил эксперт.

"Конечно, в любом случае, реальную повестку президента будут, во многом, определять отношения России и Запада, которые, на мой взгляд, фактически обречены на то, чтобы строиться по модели такого "санкционного удушения" и попыток изоляции Москвы, что может потребовать перестройки экономики, системы управления и финансовой системы", — заметил он.

Поэтому, как полагает Ремизов, "внутренние ответы на внешние вызовы будут основной формулой этого срока", и именно поиск правильной формулы таких ответов будет составлять его главное содержание.

"Стране важно будет найти правильное сочетание между мобилизационной моделью развития и поощрением внутренней конкуренции. Это даже не баланс, это то, что нужно будет суметь объединить", — пояснил президент Института национальной стратегии.

Вероятность непопулярных реформ

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин утвердил основы государственной пограничной политики России
Мухин отметил, что новый срок Путина в целом был заявлен в ходе президентской кампании как прежде всего социальный. В то же время Макаркин отметил, что решения в социальной сфере еще более сложны в контексте общественного мнения, поскольку сказываются на очень многих россиянах.

В этот проблемный блок входит, например, вопрос повышения пенсионного возраста, которое может вызвать недовольство многих граждан, но за которое ратуют экономисты, объясняя необходимость увеличения возрастной планки тем, что иначе просто не выдержит пенсионная система.

Эксперт считает, что не стоит недооценивать и дискуссию о необходимости изменений фискальной политики, это не только экономическая, но и социальная тема; например, одна из предлагаемых мер — отмена льгот по НДС — также может отразиться на многих гражданах. Макаркин не исключает, что подобные непопулярные социальные реформы возможны именно на четвертом сроке Путина.

"Такое ощущение, что эти реформы придется проводить, потому что иначе у нас стагнация — однопроцентный рост, что для нас стагнация. Один-полтора процента — это может быть ростом для каких-то экономик европейских стран, но для России это не рост", — отметил вице-президент Центра политических технологий.

Какие-то решения на этом направлении, вероятно, придется принимать, уточнил он, необходимо будет что-то делать и с бюджетом пенсионной системы.

"Здесь есть такой момент: в 2021 году будут парламентские выборы, поэтому проводить эти реформы в 2021 году — маловероятно. Это 2018-2020 годы — есть этот период примерно двух с половиной лет — наверное, многое из этого и будет проведено в этот период", — считает Макаркин.

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