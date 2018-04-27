Источник рассказал, когда ожидается внесение кандидатуры премьера в Госдуму

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Парламентарии ожидают, что кандидатура главы правительства РФ будет внесена в Госдуму в день инаугурации президента, 7 мая.

"По нашей информации, это произойдёт 7 мая", — сказал РИА Новости источник в парламенте.

Согласно конституции, президент РФ вносит в Госдуму кандидатуру премьер-министра для его назначения депутатами.

Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил РИА Новости, что депутаты могут утвердить нового российского премьера на следующий день после инаугурации главы государства. По его словам, если президент имеет такой авторитет, как Владимир Путин, то процедура назначения премьера "проходит очень быстро, практически автоматом".

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая.