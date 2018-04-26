Бывший премьер Украины Азаров рассказал о своей жизни в России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Украинский экс-премьер Николай Азаров утверждает, что взяток на Украине никогда не брал, но денег у него достаточно, чтобы скромно жить в России.

"У меня достаточно сбережений, чтобы жить скромно, но я не жалуюсь. Я никогда в жизни не брал взятки на Украине и нет ни одного человека, который может сказать, что Азаров брал взятки", — сказал Азаров на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, на какие доходы живет в РФ.

В феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот, Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, он и ряд высших чиновников, в том числе Азаров, были вынуждены покинуть Украину.