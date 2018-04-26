Памфилова прокомментировала отставку главы избиркома Севастополя

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что отставка главы севастопольского горизбиркома Александра Петухова стала "единственно верным решением" в сложившейся ситуации.
"В сложившейся ситуации было принято единственно верное решение", — цитирует пресс-служба ЦИК слова Памфиловой.
В сообщении пресс-службы Центризбиркома отмечено, что 28 апреля Петухов будет досрочно освобожден от исполнения своих обязанностей на основании личного заявления. "Распоряжение об этом подписал 26 апреля губернатор города Севастополя Дмитрий Овсянников", — указано в сообщении.
В ходе заседания ЦИК на минувшей неделе Памфилова сообщила, что ведомство проверит деятельность руководства городской избирательной комиссии Севастополя, поскольку есть целый ряд претензий к председателю избиркома по текущей работе, не связанных с проведением выборов президента России 18 марта.
По его словам, проблемы возникли, в частности, из-за серьезных финансовых неувязок — не понятны принципы организации финансовой деятельности в этой комиссии. Кроме того, Центризбирком обеспокоен достаточно серьезным оттоком членов участковых избирательных комиссий в городе, отметил он.
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