Глава севастопольского избиркома подал в отставку

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости. Глава севастопольского избиркома Александр Петухов подал заявление об отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Севизбиркома.

"Действительно, Александр Юрьевич подал заявление об уходе. Причина – он займется другой работой", — сообщили в пресс-службе. Там не смогли ответить, кто возглавит избирком в будущем.

Об отставке Петухова на заседании правительства региона в четверг сообщил губернатор Дмитрий Овсянников. Он поблагодарил Петухова за работу на выборах, их организацию и вручил ему грамоту.

Петухов проработал в Севастополе менее года.