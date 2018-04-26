Кремль назвал сообщения СМИ о слежке России за мигрантами в США паранойей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американских средствах массовой информации о том, что высланные из США дипломаты занимались слежкой за эмигрантами из России и их семьями.

"(Эти сообщения) выглядят по-прежнему как первичные, вторичные проявления паранойи, которая временами активируется у наших коллег", — сказал Песков журналистам.

По его словам, СМИ должны назвать конкретные фамилии, а также причины, побудившие США выступить с таким заявлением.

"Ни то, ни другое сделано не было", — добавил Песков.

Накануне в американских СМИ появилась информация, что высланные дипломаты следили за проживающими в Соединенных Штатах россиянами, которых Москва "считала предателями и врагами Кремля". Никаких доказательств издания не приводят.

Высылка дипломатов

В конце марта США объявили о высылке 60 российских дипломатов, а также закрытии генконсульство в Сиэтле.

Американские власти объяснили свои действия "причастностью Москвы к покушению на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии", не предоставив никаких доказательств.

В ответ на действия Вашингтона МИД объявил о высылке такого же числа американских дипломатов и отозвал разрешение на работу консульства США в Петербурге.