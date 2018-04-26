Песков объяснил, почему обвинения в адрес России — "от лукавого"

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Кремле считают двуликой позицию по борьбе с отмыванием нелегальных доходов Великобритании, которая имеет свои собственные офшоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия ведет непримиримую борьбу с "нечистыми деньгами", а само по себе размещение средств или активов в офшорах законом не возбраняется.

"Нужно смотреть в каждом конкретном случае: само по себе, как вы знаете, размещение средств в таких лакунах не является незаконным, это нужно учитывать. Но если сами средства по происхождению являются нелегально полученными доходами — это совсем другая история. И вы знаете, что РФ, соответствующие органы в РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с этими нечистыми деньгами и доходами непримиримую борьбу", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать сообщение о возможном раскрытии Британией имен россиян, которые держать средства в офшорах на территории соединенного королевства.

По его словам, Великобритания занимают весьма двуликую позицию в плане международного противодействия отмыванию нелегальных доходов. "С одной стороны, участвуют во всех конвенциях, а с другой стороны, фактически на своей территории они имеют такие лакуны финансовые и налоговые, такие как офшоры. Поэтому, конечно, подобные заявления, они от лукавого", — добавил Песков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Британия может раскрыть имена хранящих активы на ее территориях россиян. Соответствующий законопроект, по информации The Times, готовит группа парламентариев. Документ обяжет Британские Виргинские острова, Кайманы и другие заморские территории раскрыть владельцев зарегистрированных в этих юрисдикциях активов.