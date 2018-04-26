Шувалов рассказал, хочет ли попасть в новый состав правительства

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что будет рад любой работе, которую ему даст глава государства.

Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов. Инаугурация президента пройдет 7 мая, после нее действующее правительство уйдет в отставку.

"Я хочу работать там, где скажет президент", — сказал Шувалов, отвечая на вопрос журналистов, хочет ли он попасть в новый состав кабинета министров.

На просьбу уточнить, идет ли речь о правительстве, Шувалов сказал: "Я любой работе рад, которую даст президент".