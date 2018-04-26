ТОКИО, 26 апр — РИА Новости. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) и "Единая Россия" подпишут на этой неделе соглашение о сотрудничестве, сообщил в интервью РИА Новости генеральный секретарь ЛДП Тосихиро Никаи.

С 26 по 29 апреля он будет находиться с визитом в России, посетит Москву и Санкт-Петербург во главе крупной делегации из 200 представителей политических и общественных кругов Японии.

"Между ЛДП и "Единой Россией" планируем подписать соглашение о сотрудничестве и впредь надеемся ускорить межпартийные обмены", — сказал Никаи.

По словам Никаи, у него запланированы переговоры с премьером РФ Дмитрием Медведевым, председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, а также участие в Японо-Российском форуме и "Конференции по туристическому обмену".

На вопрос о возможности встречи с Владимиром Путиным Никаи ответил, что, поскольку он представляет во время визита правящую партию, у него нет планов переговоров с российским президентом.

"Нынешний год — год "японо-российских обменов", в июне ожидается чемпионат по футболу. Это уникальная возможность для углубления взаимопонимания и обменов, прежде всего для молодого поколения", — отметил Никаи.

По его словам, он тоже воспользуется такой возможностью, и во время этого визита хотел бы заявить о необходимости "активизировать обмены в трех областях — между гражданами, деловыми кругами и политиками, чтобы поднять отношения двух стран на новую ступень".

"Лидеры двух стран, обладая силой воли, продвигают переговоры о мирном договоре на основе отношений глубокого доверия", — сказал Никаи. По его словам, для урегулирования трудных нерешенных вопросов не хватает понимания между гражданами двух стран. "Для углубления такого взаимопонимания я считаю своим долгом поддержать это с позиции правящей партии", — отметил политик.