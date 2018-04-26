МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев имеет наиболее высокие шансы стать главой нового правительства, при этом в действующем кабмине есть претенденты на премьерское кресло, но окончательное решение все же остается за президентом России, считают опрошенные РИА Новости депутаты Государственной думы.
Прогнозов нет — решение за президентом
Многие из опрошенных РИА Новости депутатов предпочли не давать прогнозов относительно назначения нового премьер-министра и призвали дождаться соответствующего решения президента. Так, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что назначение премьер-министра – это прерогатива главы государства, поэтому необходимо дождаться его решения.
Подобной точки зрения придерживается и первый замруководителя "Единой России" Андрей Исаев, также заявивший РИА Новости о том, что назначение председателя правительства является прерогативой президента, поэтому нужно дождаться решения Путина.
Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отказался давать прогноз относительно назначения нового премьера, но допустил, что решение президента может быть непредсказуемым.
"Знаю, что кадровый подход у президента строится, в том числе и на принципах непредсказуемости, и здесь могут быть приняты самые разные решения. И ещё зависит, я думаю, от международной обстановки", — заявил Нилов РИА Новости.
Шансы Медведева сохранить кресло премьера
Зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов считает, что Медведев с высокой долей вероятности останется на посту премьер-министра. Как пояснил РИА Новости парламентарий, такой вывод он делает исходя из настроя политических элит, частого появления Медведева в медиапространстве, его уверенного и спокойного поведения.
Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) также полагает, что Медведев сохранит за собой пост премьер-министра. А его соратник по партии Николай Харитонов затруднился дать ответ на вопрос о кандидатуре главы правительства, но отметил, что население ждет от нового премьера изменений в социально-экономической ситуации.
Если не Медведев
Депутат ГД Емельянов, в частности, считает, что альтернативными кандидатами на пост премьера могут быть люди, занимавшиеся вопросами реального сектора экономики, способные решить проблему экономического развития страны.
По его мнению, перечисленные члены кабмина знают о проблемах промышленности, сельского хозяйства и решают их вопреки "политике, которую проводит финансово-экономический блок правительства РФ".
Говоря о будущем Медведева вне правительства, Емельянов предположил, что политик мог бы занять должность в судебной системе, в частности, в судейском корпусе.
"На мой взгляд, Медведев как юрист был бы очень хорош, если бы попал в судейский корпус, возможно, там его не хватает… Что касается экономики, это не самая сильная его черта", — отметил парламентарий.