МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев имеет наиболее высокие шансы стать главой нового правительства, при этом в действующем кабмине есть претенденты на премьерское кресло, но окончательное решение все же остается за президентом России, считают опрошенные РИА Новости депутаты Государственной думы.

Прогнозов нет — решение за президентом

Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что депутаты, вероятнее всего, утвердят кандидатуру на пост российского премьера на следующий день после инаугурации президента.

Многие из опрошенных РИА Новости депутатов предпочли не давать прогнозов относительно назначения нового премьер-министра и призвали дождаться соответствующего решения президента. Так, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что назначение премьер-министра – это прерогатива главы государства, поэтому необходимо дождаться его решения.

Подобной точки зрения придерживается и первый замруководителя "Единой России" Андрей Исаев, также заявивший РИА Новости о том, что назначение председателя правительства является прерогативой президента, поэтому нужно дождаться решения Путина.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отказался давать прогноз относительно назначения нового премьера, но допустил, что решение президента может быть непредсказуемым.

"Знаю, что кадровый подход у президента строится, в том числе и на принципах непредсказуемости, и здесь могут быть приняты самые разные решения. И ещё зависит, я думаю, от международной обстановки", — заявил Нилов РИА Новости.

Шансы Медведева сохранить кресло премьера

Зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов считает, что Медведев с высокой долей вероятности останется на посту премьер-министра. Как пояснил РИА Новости парламентарий, такой вывод он делает исходя из настроя политических элит, частого появления Медведева в медиапространстве, его уверенного и спокойного поведения.

"Шансы (Медведева на место премьера – ред.) я оцениваю достаточно высоко по самым разным основаниям. Есть много признаков того, что Медведев останется… Если говорить вообще о лице будущего правительства, то оно, на мой взгляд, будет определяться не столько тем, кто будет премьер-министром, но тем, кто будет министром финансов, министром экономического развития, потому что именно эти два министерства тормозят экономический рост России", — заявил РИА Новости Емельянов.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) также полагает, что Медведев сохранит за собой пост премьер-министра. А его соратник по партии Николай Харитонов затруднился дать ответ на вопрос о кандидатуре главы правительства, но отметил, что население ждет от нового премьера изменений в социально-экономической ситуации.

Если не Медведев

"Кто будет этой кандидатурой, трудно сказать. Президент прекрасно понимает, что 76% — это колоссальная поддержка, и в то же время уверенность людей, которые ждут изменений в социально-экономической ситуации… А как, какие фигуры, лица будут выведены, либо это перестановка будет, но тогда от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Поэтому, я думаю, что он в большом раздумье сейчас… Потому что люди ждут. Люди ждут и хотят перемен", — заявил РИА Новости Харитонов.

Депутат ГД Емельянов, в частности, считает, что альтернативными кандидатами на пост премьера могут быть люди, занимавшиеся вопросами реального сектора экономики, способные решить проблему экономического развития страны.

"Если говорить об альтернативах, то я считал бы, что исходя из тех задач, которые ставит президент, правительство должен возглавить человек, который занимался проблемами реального сектора экономики. Среди министров такие есть. Это прежде всего (министр промышленности и торговли Денис) Мантуров, (вице-премьер РФ Дмитрий) Рогозин, (министр строительства и ЖКХ РФ Михаил) Мень, (министр сельского хозяйства Александр) Ткачев", — отметил парламентарий.

По его мнению, перечисленные члены кабмина знают о проблемах промышленности, сельского хозяйства и решают их вопреки "политике, которую проводит финансово-экономический блок правительства РФ".

Говоря о будущем Медведева вне правительства, Емельянов предположил, что политик мог бы занять должность в судебной системе, в частности, в судейском корпусе.

"На мой взгляд, Медведев как юрист был бы очень хорош, если бы попал в судейский корпус, возможно, там его не хватает… Что касается экономики, это не самая сильная его черта", — отметил парламентарий.