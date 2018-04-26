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Политика

В Госдуме оценили шансы Медведева сохранить премьерское кресло

09:2826.04.2018
(обновлено: 09:53 26.04.2018)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фотоПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Нынешний премьер-министр России Дмитрий Медведев имеет наиболее высокие шансы стать главой нового правительства, при этом в действующем кабмине есть претенденты на премьерское кресло, но окончательное решение все же остается за президентом России, считают опрошенные РИА Новости депутаты Государственной думы.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Ранее зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") заявил РИА Новости, что депутаты, вероятнее всего, утвердят кандидатуру на пост российского премьера на следующий день после инаугурации президента.

Прогнозов нет — решение за президентом

Многие из опрошенных РИА Новости депутатов предпочли не давать прогнозов относительно назначения нового премьер-министра и призвали дождаться соответствующего решения президента. Так, вице-спикер Госдумы от "Единой России" Ольга Тимофеева в разговоре с РИА Новости подчеркнула, что назначение премьер-министра – это прерогатива главы государства, поэтому необходимо дождаться его решения.

Подобной точки зрения придерживается и первый замруководителя "Единой России" Андрей Исаев, также заявивший РИА Новости о том, что назначение председателя правительства является прерогативой президента, поэтому нужно дождаться решения Путина.

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) в свою очередь отказался давать прогноз относительно назначения нового премьера, но допустил, что решение президента может быть непредсказуемым.

"Знаю, что кадровый подход у президента строится, в том числе и на принципах непредсказуемости, и здесь могут быть приняты самые разные решения. И ещё зависит, я думаю, от международной обстановки", — заявил Нилов РИА Новости.

Шансы Медведева сохранить кресло премьера

Зампред "Справедливой России" Михаил Емельянов считает, что Медведев с высокой долей вероятности останется на посту премьер-министра. Как пояснил РИА Новости парламентарий, такой вывод он делает исходя из настроя политических элит, частого появления Медведева в медиапространстве, его уверенного и спокойного поведения.

Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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"Шансы (Медведева на место премьера – ред.) я оцениваю достаточно высоко по самым разным основаниям. Есть много признаков того, что Медведев останется… Если говорить вообще о лице будущего правительства, то оно, на мой взгляд, будет определяться не столько тем, кто будет премьер-министром, но тем, кто будет министром финансов, министром экономического развития, потому что именно эти два министерства тормозят экономический рост России", — заявил РИА Новости Емельянов.

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов (КПРФ) также полагает, что Медведев сохранит за собой пост премьер-министра. А его соратник по партии Николай Харитонов затруднился дать ответ на вопрос о кандидатуре главы правительства, но отметил, что население ждет от нового премьера изменений в социально-экономической ситуации.

Салон макета автомобиля, разработанного в рамках проекта Кортеж
© РИА Новости / Сергей Субботин
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"Кто будет этой кандидатурой, трудно сказать. Президент прекрасно понимает, что 76% — это колоссальная поддержка, и в то же время уверенность людей, которые ждут изменений в социально-экономической ситуации… А как, какие фигуры, лица будут выведены, либо это перестановка будет, но тогда от перемены мест слагаемых сумма не изменится. Поэтому, я думаю, что он в большом раздумье сейчас… Потому что люди ждут. Люди ждут и хотят перемен", — заявил РИА Новости Харитонов.

Если не Медведев

Депутат ГД Емельянов, в частности, считает, что альтернативными кандидатами на пост премьера могут быть люди, занимавшиеся вопросами реального сектора экономики, способные решить проблему экономического развития страны.

Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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"Если говорить об альтернативах, то я считал бы, что исходя из тех задач, которые ставит президент, правительство должен возглавить человек, который занимался проблемами реального сектора экономики. Среди министров такие есть. Это прежде всего (министр промышленности и торговли Денис) Мантуров, (вице-премьер РФ Дмитрий) Рогозин, (министр строительства и ЖКХ РФ Михаил) Мень, (министр сельского хозяйства Александр) Ткачев", — отметил парламентарий.

По его мнению, перечисленные члены кабмина знают о проблемах промышленности, сельского хозяйства и решают их вопреки "политике, которую проводит финансово-экономический блок правительства РФ".

Говоря о будущем Медведева вне правительства, Емельянов предположил, что политик мог бы занять должность в судебной системе, в частности, в судейском корпусе.

"На мой взгляд, Медведев как юрист был бы очень хорош, если бы попал в судейский корпус, возможно, там его не хватает… Что касается экономики, это не самая сильная его черта", — отметил парламентарий.

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