Медведев в понедельник провел встречу с Кудриным, сообщил источник

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник провел встречу с главой совета ЦСР Алексеем Кудриным, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"В понедельник была встреча", — сказал собеседник агентства.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщал, что Медведев 17 апреля встретится с Кудриным для обсуждения реформы госуправления. Но накануне этой даты источник, близкий к ЦСР, говоря РИА Новости о возможной предстоящей встрече Кудрина с Медведевым, отметил, что она "перенесена на следующую неделю".

Кудрин занимал пост министра финансов РФ с 2000 по 2011 год. С 2016 года возглавляет совет Центра стратегических разработок (ЦСР), который по поручению президента РФ Владимира Путина подготовил программу экономического развития страны на период с 2018 по 2024 годы.