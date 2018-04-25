Поправки в Избирательный кодекс Москвы "выгодны дачникам", считают эксперты

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Новые поправки в Избирательный кодекс Москвы о снижении числа подписей избирателей, требуемых для регистрации кандидата на должность мэра, и продление работы участков до 22.00 направлены на повышение явки на выборах столичного градоначальника, они позволят дачникам успеть проголосовать и упростят оппозиционным кандидатам допуск на выборы, считают политологи, опрошенные РИА Новости.

С грядки на участки

Депутаты Мосгордумы в среду приняли во втором и окончательном чтении поправки в Избирательный кодекс Москвы о снижении числа подписей избирателей, требуемых для регистрации кандидата на должность мэра, с 1% до 0,5% голосов. Также они продлили режим работы избирательных участков на выборах в единый день голосования с 20.00 до 22.00.

По словам президента Центра стратегических коммуникаций Дмитрия Абзалова, изменение времени закрытия избирательных участков направлено на перехват трафика, связанного с дачами. "Сентябрь очень серьезно зависит от температурного режима. Теплые выходные — это миграция населения на дачи. В результате значительная часть избирателей оказывается за порогом выборов, то есть люди возвращаются с дач часам к 7-8, когда участки закрываются… Это в основном бюджетники, а это, кстати, электорат Собянина", — объяснил эксперт перенос времени закрытия участков.

Он добавил, что прошедшие в Москве выборы в муниципалитеты показали низкую явку, а сохранение такой же динамики на выборах мэра может привести к проблемам. "Собянину нужна явка, особенно если не будет сильного конкурента. Потому что маркером выигрыша на выборах без сильного конкурента является явка", — пояснил Абзалов.

Такого же мнения придерживается и гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин, который отметил важность продления работы участков именно для дачников. "Это мера социальная, если можно так выразиться, и связана она с тем, что значительная часть москвичей все-таки на этот период выезжают за пределы Москвы. Поэтому она (мера) техническая, она не политическая", — считает он.

Благородный жест для оппозиции

Уменьшение числа подписей избирателей, требуемых для регистрации кандидата на должность мэра, Мухин назвал "реверансом в сторону оппозиции", которой облегчили путь для участия в выборах насколько это было возможно по законодательству.

"Для них (оппозиционных кандидатов) создаются льготные, но конкурентные условия. То есть отмены барьера не произошло – это противоречит федеральному законодательству, но условия смягчены. И это, я думаю, очень хороший, благородный жест со стороны властей по отношению к оппозиции, которая считает себя обиженной", — добавил аналитик.

Абзалов отметил, что смягчение системы допуска к выборам можно рассматривать как намерение власти допустить к выборам кандидата от оппозиции, и скорее всего, это будет кто-то с правого фланга.

По его словам, можно рассматривать несколько сценариев избирательной кампании, от реализации которых и будет зависеть явка. "Явка будет зависеть от участвующих кандидатов, от климатических условий… Но если не будет сильных конкурентов (у Собянина), то тогда необходимо показать высокую явку… Тогда как раз работают все механизмы по привлечению избирателей", — отметил Абзалов.

При втором варианте, по его предположению, противниками действующего мэра могут стать несколько кандидатов от разных сил, но не обладающих существенным весом и поддержкой населения. "Серьезно это явку не нарастит, но легитимизирует выборы, показав кандидатов от различных групп", — пояснил он.

При другом сценарии, у Собянина может появиться один сильный кандидат от оппозиции, вероятнее всего это будет представитель "Яблока". Реализация такого варианта, как полагает Абзалов, также повысит явку.